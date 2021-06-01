Şi'den Esad'a tebrik: Salgınla mücadelede ve ekonomik alanda yardım sözü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, seçimlerde kazandığı başarı nedeniyle Suriye lideri Beşar Esad'a yolladığı tebrik mesajında ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Suriye'yi güçlü bir şekilde desteklediğini ve ülkesinin 'elinden gelen yardımı yapacağını' açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta düzenlenen seçimlerde galip gelen Suriye lideri Beşar Esad'a tebrik mesajı gönderdi.

Çin ve Suriye'nin geleneksel bir dostluğa sahip olduğuna veilk Arap ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Şi, diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümünde Çin-Suriye ilişkilerinde daha büyük başarılar elde etmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Şi ayrıca, ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Suriye'yi güçlü bir şekilde desteklediklerini ve koronavirüsle mücadele, ekonomik canlanma ve halkın refahını iyileştirme gibi konularda 'ellerinden gelen yardımı yapacaklarını' açıkladı.