Çin'de 7 milyon nüfuslu şehre doğru ilerleyen filler panik yarattı: 500 kilometre yol kat ettiler

Çin'de nisan ayında doğal hayatı koruma parkından kaçan 15 filin kuzeye ilerleyişi sürüyor. 500 kilometrelik yol kat eden ve mısır tarlalarındaki ekinleri yiyerek 560 hektarlık araziye zarar veren filler, 7 milyon nüfuslu bir kente yaklaştı.

Son günlerde Çin'in gündeminde ülkenin güney batısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir doğal hayatı koruma parkından kaçan 15 fil var.

Yabani Asya fillerinin, firar ettikleri günden bu yana 500 kilometre yol gittikleri, rotaları üzerindeki mısır tarlalarındaki ekinlerin tamamını yedikleri, bir su tankındaki bütün suyu içtikleri ve 56 hektarlık tarım alanına zarar verdikleri belirtildi.

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象“旅行团”近日一路北迁，有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患，确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2021

​Çiftçiler ve yerel halk korku yaşarken, Çin devlet televizyonu CCTV de fillerin verdiği zararın değerinin yaklaşık 1.1 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Aralarında 3 yavru da bulunan fillerin neden koruma alanlarından kaçtıkları bilinmezken, Çin devlet haber ajansı Şinhua, yaşadıkları ormanlık alanda yiyebilecekleri bitkilerin azalması sonucu göç etme içgüdüsü ile kuzeye yöneldiklerini belirtti.

Şehre ulaşmalarına 20 kilometre kaldı

Bugün Yunnan yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, sürünün yaklaşık 7 milyon nüfusu bulunan Kunming şehrine sadece 20 km uzaklıkta olduklarını duyurdu.

Firari fil kafilesi nedeniyle henüz hiç can kaybı yaşanmadığı, yerel halkın ve yetkililerin yemeklerle ve yolları bloke ederek filleri şehirden uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Şinhua, 1980'lerde 193 olan Yunnan'daki fil sayısının günümüzde 300'lere çıktığını bildirdi.