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    Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı. Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlama ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

    Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödedi

    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Asya & Pasifik
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    Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantısı olduğu ortaya çıkan uluslararası denetim firması Deloitte, Malezya hükümetine ödemeyi kabul ettiği 80 milyon ABD dolarının ödemesini gerçekleştirdi.

    Malezya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uzlaşma bedeli kapsamında Deloitte'in Malezya hükümetine 80 milyon dolar ödeme yaptığını doğruladı.

    Necip Rezak, 1MDB davasının görüldüğü Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi'de
    © REUTERS / Lai Seng Sin
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    Açıklamada hükümetin, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantısı olduğu tespit edilen İngiltere merkezli teftiş firması KPMG International ile de tazminat ödemesi için müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.

    Maliye Bakanlığından 4 Mart'ta yapılan açıklamada, Deloitte'in Malezya hükümetine 80 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.

    Hükümet ayrıca 22 Ocak'ta, 1MDB'den yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 3.8 milyar doların ülkeye tekrar transfer edildiğini açıklamıştı.

    1MDB yolsuzluğu

    Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4.5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

    Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

    Etiketler:
    Tazminat, Yolsuzluk, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), 1MDB, Malezya, Deloitte
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