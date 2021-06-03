Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı: İptal ya da erteleme seçeneği yok

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimato, Koronavirüs endişelerine rağmen Olimpiyatlar'ın iptal edilmesi ya da bir kez daha ertelenmesi seçeneğinin mümkün olmadığını söyledi.

Nikkan Spor Gazetesi'ne konuşan Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimato, geçen yıl salgın nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları için "Bir kez daha erteleyemeyiz" dedi.

Japonya'daetkinlikle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları, çoğunluğun iptal ya da erteleme seçeneğini tercih ettiğini gösterdi.

Japonya'da Koronavirüs salgını pek çok ülkede olduğu kadar ağır bir şekilde ilerlemese de bugüne kadar 746 bin vaka kaydedildi. Japonya'nın üst düzey tıp danışmanı Shigeru Omi, parlamento komitesine yaptığı açıklamalarda pandeminin ortasında Olimpiyatları'ı düzenlemenin 'normal olmadığını' söyledi.

Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri, dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunurken, ülkeye gelecek binlerce deniz aşırı sporcu ve teknik personelin yeni virüs mutasyonlarının oluşumuna zemin hazırlayabileceği endişesi dile getirilmişti. Olimpiyat organizatörleri ise etkinliğin salgın tedbirleri çevresinde güvenle hayata geçirileceğini vurgulamıştı.

Olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.