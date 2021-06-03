Çin'de düğün patlaması: 5 günlük tatilde 400 bin çift evlendi

Geçen yıl salgın nedeniyle düğünlerin çoğunun ertelendiği Çin'de normalleşmenin başlamasıyla bir çok çift, İşçi Bayramı tatilini fırsat bildi.

Resmi rakamlara göre, ülkede beş günde 400 binden fazla düğün yapıldı.

Yüzde 200 oranında artış

Düğün sayısı 2019 yılına oranla yüzde 200 artış gösterdi.

Düğün taleplerinin birden ciddi şekilde artmasıyla birlikte düğün salonları ve organizasyon şirketleri talebe yetişmekte zorlandı.

Fotoğrafçı, kameraman ve kuaför gibi profesyonel personele yönelik talepler de aniden yükseldi.

Bazı şirketler, personel eksikliğini gidermek için yüksek maaşla yeni personel istihdam etme yoluna gitti.

Bu yıl düğünlerde önceki yıllara kıyasla görülen en büyük değişiklik, düğünlerin ölçeklerinin büyük ölçüde küçülmesi.

Bir düğün organizasyonu şirketinin kurucusunun verdiği bilgiye göre, bu yıl düğünlerde misafirleri karşılamak için hazırlanan masaların sayısı ortalama olarak 12'ye düştü. Bu sayı geçen yıllarda 20 ila 30 arasındaydı.

Buna rağmen düğünlerde yapılan ortalama harcama ise yüzde 15 ila 20 oranında yükseldi.