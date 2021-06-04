ABD Dışişleri: Myanmar yönetimi, gözaltına aldığı Amerikalı gazeteciyle görüşmemize izin vermedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün düzenlediği basın toplantısında Myanmar'da yaşananları değerlendirerek, bu ülkede gözaltına alınan Amerikalı gazetecilerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Price, açıklamasında "Her ikisi de Burma'da gazeteci olarak görev yapan Daniel Fenster ve Nathan Maung'un gözaltına alınmasından dolayı derin endişe duyuyoruz" dedi.

Myanmar'daki askeri yönetime, gazetecileri derhal serbest bırakmaları yönünde baskı yaptıklarını dile getiren sözcü, ABD'li konsolosluk görevlilerinin en son 24 Mayıs'ta Nathan Hmong ile görüştüğü bilgisini paylaştı.

Price, "Daniel Fenster'ı da ziyaret etmeye çalıştık, ancak rejim yetkilileri tarafından kendisine erişmemize izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişler Bakanlığı Sözcüsü, Washington'un Myanmar yönetimine ülkede gözaltına alınan tüm gazetecileri serbest bırakması konusunda baskı yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Myanmar'da yaşanan darbe

37 yaşındaki Fenster, Frontier Myanmar dergisinin genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyordu. 24 Mayıs'ta Yangon Uluslararası Havalimanı'nda ülkeyi terk etmek için uçağa binmeden önce gözaltına alındı.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.