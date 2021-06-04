Çin, Batılı perakende giyim firmalarının kalitesiz ürünler ithal ettiğini bildirdi

Çin hükümeti, perakende giyim sektöründe H&M, Nike, Zara ve Batılı diğer markaların güvenli olmayan, kalitesiz çocuk kıyafetleri ve diğer malları ithal ettiğini bildirdi.

Uluslararası Çocuk Günü nedeniyle Çin Gümrük İdaresi, aralarında tişört, oyuncak ve diş fırçası gibi ürünlerin de bulunduğu 16 firmaya ait ürünleri 'kalite ve güvenlik açısından niteliksiz' olarak tanımladığı bir liste yayınlandı.

Çin, H&M ürünlerini e-ticaret platformlarından kaldırırken, uygulama mağazaları da H&M, Nike ve Adidas gibi markaların uygulamalarını platformlarından kaldırdı.

Çin devlet televizyonu, geçen yıl artık Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen pamuğu kullanmayacağını açıklayan H&M markasını boykot çağrısında bulunmuş ve zorla çalıştırma iddiasında bulunan diğer markaları da eleştirmişti.