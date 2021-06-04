Kırgızistan: Tacikistan sınırında gerilim yeniden tırmanıyor

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır İdaresi, Tacikistan sınırındaki gerilimin yeniden tırmandığını ve Tacik tarafının bölgeye asker ve askeri teçhizat sevk ettiğini belirtti.

Tacik temsilcilerin gece saatlerinde Oş Bölgesi'nin ihtilaflı Çon Alay ilçesinin Uncu Bulak kasabasına konteyner koymaya başladıklarını ve Kırgızistan topraklarına bin metre girdiklerini belirten Sınır İdaresi, "Kırgız-Tacik sınırındaki durum gergin. Tacik tarafının araba ve hafif zırhlı araçlarla askeri personel yığdığı gözleniyor" ifadelerini kullandı.

Sınır İdaresi, Kırgız tarafının durumun normale dönmesi için her iki tarafın sınır muhafızları düzeyinde tüm önlemleri aldığını ancak Tacik temsilcilerin telefonlara yanıt vermediğini kaydetti.

Bu arada Kırgızistan Bakanlar Kurulu, Tacik tarafının tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirerek daha önce varılan anlaşmaları ihlal ettiğini ve durumu tırmandırdığını açıkladı.

Kırgız-Tacik sınır sorunu

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sogd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalar sonucunda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı.

İki ülke yetkilileri yapılan görüşmeler sonucu imzaladıkları protokol ile yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı. Kırgızistan, 21 Mayıs'tan itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.