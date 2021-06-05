Çin’den 3 yaş üzerindekilere Sinovac uygulanmasına onay

Çin, Sinovac firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3-17 yaş grubunda uygulanabileceğini bildirdi. Sinovac Biotech'in CEO'su Yin Weidong, aşının gençlere ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu söyledi.

Faz 1 ve 2 klinik demelerde elde edilen ön sonuçlar, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğunu ve çoğu yan etkinin hafif olduğunu gösterdi.

Yin, aşının üçüncü doz denemelerinin ise Faz 2 seviyesini tamamladığını açıkladı.