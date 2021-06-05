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    Kırgızistan Tacikistan

    Kırgızistan: Bişkek ve Duşanbe, sınırda gerilime neden olan sorunu çözdü

    © AFP 2021 / DANIL USMANOV
    Asya & Pasifik
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    Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Bişkek ve Duşanbe’nin bu hafta sınır bölgesinde gerilime neden olan sorunu çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

    İki ülkenin yetkililerinin sorunu çözmek üzere bir araya geldiklerini dile getiren Taşiyev, Kırgızistan ve Tacikistan arasında gerilime neden olan sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

    Taşiyev, "Bugünkü müzakereler Bişkek saatiyle 13.00'te (TSİ 10.00) sona erdi, sorun olumlu bir şekilde çözüldü. 7-8 maddelik ortak bir protokolü kabul ettik, kısa süre içinde yayınlayacağız" diye konuştu.

    Taşiyev ayrıca Kırgız askeri birliklerinin sınırdan çekilmesine ve önceki gün tahliye edilen sınır köylerinin sakinlerinin evlerine geri dönmelerine de karar verildiğini sözlerine ekledi.

    Ne olmuştu?

    Kırgızistan Sınır İdaresi'nin verilerine göre Tacikistan birlikleri 3 Haziran gecesi Oş Bölgesi'nin ihtilaflı bölgesinde konteyner yerleştirmeye başlamış ve Kırgızistan topraklarına neredeyse bin metre girmiş, çalışmalara otomobil ve hafif zırhlı araçlar kullanan çok sayıda askeri personel katılmıştı.

    Bu olayla ilgili olarak Bişkek, Duşanbe’yi tartışmalı sınır kesimine konteyner yerleştirerek daha önce varılan anlaşmaları ihlal etmek ve gerilimi tırmandırmakla suçlamış, Kırgızistan sınır birlikleri alarma geçirilmişti. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan Büyükelçisine sınırdaki olayla ilgili olarak bir nota sunarak, bu bölgenin 1924-1927 haritalarına göre Tacikistan toprakları olarak tanımlandığını açıklamıştı.

    Ertesi gün, iki ülkenin yetkilileri durumu yatıştırmak için müzakerelere başlamış, ancak dünkü toplantıda bir uzlaşmaya varılamamıştı.

    Sadır Caparov
    © Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
    Caparov: Kırgızistan, sınır bölgeleri konusunda yaşanan ihtilafları yıl sonuna kadar çözmeyi hedefliyor
    Kırgız-Tacik sınır sorunu

    Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

    29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sogd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalar sonucunda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı.

    İki ülke yetkilileri yapılan görüşmeler sonucu imzaladıkları protokol ile yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı. Kırgızistan, 21 Mayıs'tan itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.

    Etiketler:
    Müzakere, Kamçıbek Taşiyev, Çatışma, gerilim, Tacikistan, Kırgızistan
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