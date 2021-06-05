Japon vekil: Kuril Adaları sorunu ancak Putin'le çözülebilir

Uzun yıllardır Moskova ile Tokyo arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yürüten bir vekil olan Suzuki, Kyodo haber ajansına verdiği demeçte Kuril Adaları sorununun akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suzuki, "Toprak meselesi, ancak Putin Rusya Devlet Başkanı iken çözülebilir. Bu fırsatı kaçırırsak, bu sorun sonsuza dek çözümsüz kalır" dedi.
2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı
Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.
Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
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