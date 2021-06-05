Japon vekil: Kuril Adaları sorunu ancak Putin'le çözülebilir

Uzun yıllardır Moskova ile Tokyo arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yürüten bir vekil olan Suzuki, Kyodo haber ajansına verdiği demeçte Kuril Adaları sorununun akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suzuki, "Toprak meselesi, ancak Putin Rusya Devlet Başkanı iken çözülebilir. Bu fırsatı kaçırırsak, bu sorun sonsuza dek çözümsüz kalır" dedi.

© Sputnik Putin: Rusya vardı, var ve var olacak, ABD bunu kabullenmeli uluslararası haber ajanslarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Putin, Kuril Adaları'nın aidiyetiyle ilgili bir soru üzerine Japonya'nın iki adanın müzakere edildiği 1956 yılından bu yana birçok kez tutumunu değiştirdiğine dikkat çekerek Tokyo'nun artık dört ada üzerinde hak talep ettiğinin ancak SSCB ve Rusya'nın bu adaları Japonya'ya vermeyi hiçbir zaman kabul etmediğinin altını çizmişti.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.