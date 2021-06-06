Çin'den Sinovac aşısına 3-17 yaş grubu için acil kullanım onayı

Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong, firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac aşısının 3. dozuyla (hatırlatma dozu) ilgili Faz-2 çalışmalarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

#China approves emergency use of Sinovac's #COVID19 vaccine for children between 3 to 17 age group. pic.twitter.com/o4ugmDiwhj — editorji (@editorji) June 5, 2021

​Yin, aşıya kullanım onayı çıksa da çocukların koronavirüsü ağır geçirme riskinin düşük olduğunu hatırlattı.

CEO, üçüncü hatırlatma dozu denemesine katılanların dozdan bir hafta sonra antikor seviyelerinin 10 kat arttığını, bir ay sonra ise bu artışın 20 katı gördüğünü belirtti.

Öte yandan, Sinovac ürününe benzer teknolojiyi kullanan ve 2 aşıya sahip olan devlet destekli ilaç firması Sinopharm da erken yaş gruplarında aşılarının kullanımı için onay bekliyor.