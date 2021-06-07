Güney Kore'de 'Kışlalardaki cinsiyetçi kültürde değişim için komisyon' talimatı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Hava Kuvvetleri'nde görevli kadın astsubayın cinsel taciz nedeniyle intihar etmesinin ardından, ordudaki cinsiyetçi kültür ve tutumların incelenmesi için komisyon kurulması talimatı verdi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bazı bakanlar ve bürokratlarla yaptığı toplantıda, taciz vakasının üstünün örtüldüğüne ilişkin iddialar karşında, böyle bir davranışa yol açabilecek tutum ve pratiklerin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Komisyon kurulmasını ve içerisinde akademi ve özel sektör temsilcilerinin de yer almasını isteyen Moon, komisyonun, taciz vakasını ele almanın yanında, 'kışlalardaki cinsiyetçi kültürde kapsamlı değişim için alınacak temel önlemleri belirlemesi gerektiğini' belirtti.

Moon, ayrıca askeri mahkemelerin statüsünü düzenleyen yasa değişikliği tasarısının geçirilmesi için Ulusal Meclis'e çağrı yaptı.

(LEAD) Moon orders launch of task force to overhaul military culture amid fury over death of sex assault victim https://t.co/A1FgSzvsXd — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 7, 2021

​Güney Kore'de halk, askeri yetkililere olayla ilgili soruşturma açmak yerine taciz iddialarının odağındaki başçavuşun üstleri tarafından korunduğu gerekçesiyle tepki gösteriyor. Mağdur astsubayın, taciz olayından yaklaşık 3 ay sonra, suçun üzerinin örtülmesi nedeniyle intihar ettiği öne sürülüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Seong-yong, olayın ardından istifasını verip olaydaki sorumluluğundan dolayı özür dilemişti. Lee, Hava Kuvvetleri'nin başında en kısa süre kalan isim olmuştu.

Güney Kore'de ordu sık sık taciz iddialarıyla gündeme gelirken, 2017'de kadın subaya tecavüz ettiği gerekçesiyle bir silahlı kuvvetler mensubu 15 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.