Pakistan'da doktor gibi davranan eski güvenlik görevlisinin ameliyat ettiği kadın öldü

Pakistan'daki bir hastanede doktor gibi davranan eski güvenlik görevlisinin ameliyat ettiği 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Ameliyat yapan kişi gözaltına alınırken daha önce de hastalara tedavi için ev ziyaretleri yaptığı belirlendi.

Pakistan'ın Lahor şehrinde bulunan Lahore Mayo isimli bir hastanede 80 yaşındaki Shameema Begum, sırtındaki yaradan dolayı ameliyat olmasının ardından hayatını kaybetti.

Kadının ölümünün ardından, ameliyata giren kişinin uzun süredir hastanede doktor gibi davranan Muhammad Waheed Butt isimli eski bir güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada ise "Doktorların ve hastanede bulunanların her zaman ne yaptığını takip edemeyiz. Burası büyük bir hastane" denildi. Açıklamada, Butt'ın hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ancak iki yıl önce hastalardan zorla para aldığı için işten çıkarıldığı ifade edildi.

Butt'ın ameliyata girdiği sırada hastanede uzman hekimlerin de bulunduğu ve operasyonda tam olarak hangi işlemlerin gerçekleştirildiğinin bilinmediği kaydedildi.

Yaşlı kadının ailesinin dolandırıcı doktora ameliyat için ödeme yaptığı hatta daha önce de ailenin evini ziyaret ederek kadının sırtındaki yaralara müdahale ettiği belirtildi.

Lahor Polis Sözcüsü Ali Safdar, adamın gözaltına alındığını açıkladı ve "Daha önce de doktor kılığına girerek ev ziyaretleri yaptığını belirledik" dedi.

Begum'ün kesin ölüm nedenin belirlenmesi için ise otopsi yapılacak.

Mayıs ayının başlarında da bir kişi, Lahore General Hastanesi'nde doktor kılığına girerek ve cerrahi bölümde yatan hastalardan zorla para almaktan tutuklanmıştı.

2016'da ise, Pakistan'ın en büyük ikinci sağlık merkezi olan Lahore's Services Hastanesi'nde, beyin cerrahı gibi davranan bir kadının, doktorlarla birlikte sekiz ay boyunca operasyonlara girdiği ortaya çıkmıştı.