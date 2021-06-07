Hindistan'daki pandemi rezaletinin sorumlusu olmakla suçlanan Başbakan Modi'den tüm yetişkinlere bedava aşı sözü

Koronavirüs pandemisinde rekor günlük vaka ve ölüm sayılarıyla umutsuzluğa gömülen Hindistan'da nihayet Başbakanı Modi'den "21 Haziran'dan itibaren 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere ücretsiz aşı yapılacak" açıklaması geldi.

Koronavirüs pandemisini 2021'de en ağır geçiren ülke konumundaki Hindistan'da ihmalkarlık eleştirilerinin odağındaki Başbakan Narendra Modi, son dönemde girdiği tavır değişikliği çabası çerçevesinde tüm yetişkinlere bedava aşı açıklaması yaptı.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 909 bin 975'e, toplam ölü sayısının 349 bin 186'ya çıktığı Hindistan'da pandeminin sonunu göremeyen halka televizyondan seslenen Başbakan Modi, federal hükümetin aşılama programı sorumluluğunu 21 Haziran'da eyalet hükümetlerinden devralacağını duyurdu.

"21 Haziran'dan itibaren 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere ücretsiz aşı yapılacak" diyen Modi, aşı programındaki kaosun suçunu eyalet hükümetlerine atarak şunları söyledi:

"21 Haziran'dan itibaren eyaletlere 18 yaşından büyükler için ücretsiz aşı sağlayacağız. Eyaletlere sadece ücretsiz aşılar tedarik edilecektir. Ancak ücretsiz aşı istemeyenler özel hastanelerde aşı yaptırabilirler. Özel hastaneler hala firmalar tarafından üretilen aşıların yüzde 25'ini edinebilecek, aşılar için belirlenen fiyatın üzerine 150 rupi ek ücret koyabilecek."

"İster yoksul, ister alt orta, ister orta, ister üst orta sınıf olsun, federal hükümet programıyla herkes bedava aşı olabilecek."

Pandemide hastalara tıbbi oksijen, sağlıklılara aşı bulunamamasından ölülere krematoryum ve odun yetişmediğinden ötürü cesetlerin nehre atılmasına dek cehennemvari manzaralar yaşanırken yerel seçim yenilgisi tadan Modi'nin federal hükümeti, politika değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Hindu milliyetçisi iktidarın önceki politikası, 45 yaş üstü gruplarla pandeminin öncephesinde çalışanlara federal hükümetin ücretsiz aşı yapması, 18-45 yaş arası gruba ise eyalet hükümetleri ve özel hastanelerin ücret karşılığı aşı sağlaması yönündeydi. Bugüne dek 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'ın 950 milyon civarındaki yetişkin nüfusunun yüzde 5'inden azı aşı olabildi. Bunda 2021'deki dalgayı öngörmeyen Modi'nin yeterince aşı sipariş etmemesi de rol oynadı.

Federal hükümetten geçen hafta şimdilik 3 milyonun altında seyreden günlük aşı yapma dozunu temmuz-ağustosta 10 milyona çıkarma açıklaması geldi.

Halka ulusal kuruluş Serum Enstitüsü'nün imal ettiği İngiliz aşısı AstraZeneca ile ulusal şirket Bharat Biotech'in ürettiği yerli aşı Covaxin'den yapan Hindistan, bu ay Rus aşısı Sputnik V'yi de devreye sokacak.