Hindistan'da koronavirüsten ölen ilk hayvan Asya aslanı oldu

Hindistan'da Neela adındaki Asya aslanı, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hayatını kaybetti.

Neela - a nine-year-old lioness at the Arignar Anna Zoological Park in Vandalur - has died of #COVID19 while eight other lions have tested positive for the virus.@Krish_TNIE @xpresstn #VandalurZoo https://t.co/VSeLFEaTYp — The New Indian Express (@NewIndianXpress) June 4, 2021

​9 yaşındaki dişi aslanın bu ölümü, Hindistan'da koronavirüs kaynaklı ilk hayvan ölümü olarak kayıtlara geçti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dişi aslanın ölümden sadece bir gün önce burun akıntısı da dahil olmak üzere semptomlar gösterdiği ve hemen tedavisine başlandığı belirtildi.

Yetkililer, New Indian Express'e yaptıkları açıklamada, 23 ve 19 yaşındaki iki dişi aslanın sağlık durumunun da kritik olduğunu ve testlerin artmasıyla pozitif vaka sayısında da artış beklediklerini söylediler.

Hayatını kaybeden Neela dışında 8 aslanın daha koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.