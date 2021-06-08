Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin bir sonraki duruşması 14 Haziran'da görülecek

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan devrilen ve gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin bir sonraki duruşmasının 14 Haziran'da görüleceği açıklandı.

Myanmar basınına konuşan Suu Çii'nin avukatlarından Min Min Soe, müvekkilinin yargılama sürecinde son durumu anlattı.

Avukat Soe, "Suu Çii ve tanıkların ifadelerinin alınacağı bir sonraki duruşmanın haftaya pazartesi görüleceği bilgisini aldık" dedi.

Duruşmadan önce müvekkiliyle yüz yüze görüşme imkanının olacağını da aktaran Soe, Suu Çii'nin bütün vatandaşlara sağlık ve sıhhat temennilerinde bulunduğunu bildirdi.

Gözaltına 1 Şubat'ta alınan ve geçen ay ev hapsinde tutulmaya başlanan Suu Çii, güvenlik gerekçeleri nedeniyle avukatlarıyla görüştürülmüyordu.

Suu Çii, 24 Mayıs'taki duruşmasında ilk defa avukatlarıyla görüştürülmüş ve Yangon'daki askeri mahkeme salonunda hakim karşısına çıkmıştı.

Myanmar'ın eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çiibaşta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.