Çin'de 500 kilometre yol kat eden firari filler dinlenirken görüntülendi

Çin'de nisan ayında doğal hayatı koruma parkından kaçan ve 500 kilometreden fazla yol kat ederek 7 milyon nüfuslu Kunming şehrine yaklaşan15 filin dinlenme molası verdikleri görüldü.

Ülkenin güney batısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir doğal hayatı koruma parkından kaçan 15 filin kuzeye ilerleyişi sürüyor.

🐘 Map of China's Yunnan province, showing the route a 15-strong herd of wild elephants has taken since leaving the Xishuangbanna National Nature Reserve in the spring of 2020#AFPgraphics

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​Rotaları üzerindeki mısır tarlalarındaki ekinlerin tamamını yiyen, bir su tankındaki bütün suyu içen ve 56 hektarlık tarım alanına zarar veren yabani Asya filleri çiftçilerde ve halkta korkuya neden olurken, firari kafileden yeni görüntüler geldi.

Yaklaşık 7 milyon nüfusu bulunan Kunming şehrine doğru ilerleyen ve aralarında 3 yavru da olan fillerin yorgun düştükleri ve mola verdikleri görüntülendi.

REST STOP: Wild elephants took a nap before carrying on wandering through a forest in China. pic.twitter.com/IDcNF2l6Jh — CBS News (@CBSNews) June 8, 2021

Fotoğraflarda, fillerin Xinyang şehrinin yakınlarındaki bir ormanda yattıkları görülüyor.

Fillerin neden koruma alanlarından kaçtıkları bilinmezken, Çin devlet haber ajansı Şinhua, yaşadıkları ormanlık alanda yiyebilecekleri bitkilerin azalması sonucu göç etme içgüdüsü ile kuzeye yöneldiklerini belirtmişti.

Çin devlet televizyonu CCTV de fillerin verdiği zararın değerinin yaklaşık 1.1 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

Şinhua, 1980'lerde 193 olan Yunnan'daki fil sayısının günümüzde 300'lere çıktığını bildirdi.