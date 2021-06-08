Çin'den Kovid-19'un kökenine dair iddialara yanıt: Irak'taki kitle imha silahları yalanından farkı yok

Pandeminin başlangıç noktası Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kenti olarak gözükürken, Washington'ın koronavirüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddiasını kanıtlamak için durmaksızın istihbarat faaliyeti yürütmesine Pekin'den bir yanıt daha geldi.

Kovid-19'un kökeninin bilim bir mesele olduğunu belirten Liu, bu konunun dünya çapındaki bilim insanları tarafından ortaklaşa incelenmesi gerektiğini ve elde edilecek her sonucun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) prosedürlerine ve bilime dayalı yöntemlere uygun olması gerektiğini vurguladı.

Liu açıklamasında "Köken araştırmalarını siyasallaştırma ve Çin'i karalama kampanyası, 12 yıl önce Irak'ın kitle silahlarına sahip olduğu yalanlarından farklı değil" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinde talep ettiği koronavirüsün kökeniyle ilgili raporu almasına rağmen, -Vuhan'daki laboratuvar teorisinin araştırılması dahil- yeni bir istihbarat raporu hazırlanılması ve 90 gün içinde kendisine sunulması talimatını vermişti.

Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'den, 2019'da Kuzey Virginia eyaletini kasıp kavuran gizemli solunum yolları hastalığı ve Wisconsin eyaletinde e-sigara kaynaklı bir hastalığın salgına dönüşmesiyle ilgili izahat talep etmişti.

'ABD'nin pandemide kendi rolü üzerine düşünmesi ve sorumluluğu sadece Çin'in üstüne atmaması gerektiğini' söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'deki 33 milyon vaka ve 600 bin ölüme dikkat çekerek "Vicdanınız ne kadar temiz?" sorusunu yöneltmişti.