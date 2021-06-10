Afganistan'da ABD-İngiliz kuruluşu olan Halo Trust'ın 10 işçisi öldürüldü

Afganistan'da ABD-İngiliz kuruluşu olan Halo Trust'a bağlı 10 mayın temizleme işçisinin maskeli militanlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

ABD'nin 11 Eylül'e kadar tamamen çekileceğini açıkladığı Afganistan'da gerilim tırmanıyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, Halo Trust'a yönelik saldırıda 10 mayın temizleme işçisinin öldüğünü ve 14'ünün yaralandığını açıkladı.

Arian, saldırının arkasında Taliban'ın olduğunu savunurken Taliban'dan Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada saldırıyla bir bağlantıları olmadığı kaydedildi.

Yerel televizyon kanalı 1TV'nin aktardığına göre saldırı, dün geç saatlerde ülkenin kuzeyinde yakın zamanda çatışmaların şiddetlendiği Baghlan bölgesinde gerçekleşti.