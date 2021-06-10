Tokyo'dan 'Ryanair' kararı: Japon hava sahası Belaruslu havayolu şirketlerine kapatılacak

Ryanair uçağının bomba ihbarı üzerine Minsk'e acil iniş yapması ve muhalif Nexta Telegram kanalının yöneticisi Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle bir ülke daha Belarus'a yaptırım kararı aldı.

Basın toplantısı düzenleyen Kato, Belaruslu havayolu şirketlerine ait uçakların Japonya hava sahasını kullanmalarının yasaklanacağını ve charter uçuşlarının da talep gelmesi halinde bile kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Kato, "Bu tür bir olayın tekrarlanma riski ortadan kalkmadığı için ulusal havayolu şirketlerine uçuşlar sırasında Belarus hava sahasından kaçınmalarını tavsiye edeceğiz" dedi.

Ryanair uçağının zorla indirilmesini ve bir yolcunun gözaltına alınmasını kararlılıkla kınadıklarını belirten Kato, Protaseviç'in derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Ne olmuştu?

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.