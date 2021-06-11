Çin'de firari fillerin ilerleyişi sürüyor: Bir tanesi gruptan ayrıldı

Çin'de nisan ayında doğal hayatı koruma parkından kaçan 15 filin kuzeye ilerleyişi sürerken yetkililerin kafilenin rotasını değiştirme çabaları sürüyor. Daha önce uzun yolcuklarının ardından dinlenirken görüntülenen fillerin tekrar ilerlemeye başladıkları ancak birinin gruptan ayrıldığı görüldü.

Ülkenin güney batısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir doğal hayatı koruma parkından kaçan 15 fil, kuzeye ilerlemeye devam ediyor.

China's roaming elephants.



Map of China's Yunnan province, showing the route a 15-strong herd of wild elephants has taken since leaving the Xishuangbanna National Nature Reserve in the spring of 2020https://t.co/fXKvJKdedo#AFPgraphics pic.twitter.com/mylAfTmmg1 — AFP News Agency (@AFP) June 11, 2021

​Çinli yetkililer, yabani Asya Fillerinin yürüyüşünü izlemeye devam ederken, gruptaki bir filin diğerlerinin 12 kilometre gerisine düştüğü ve sürüden ayrıldığı görüldü.

Çin devlet televizyonu, sürünün yolculuğu için 24 saat canlı yayın başlatırken, yüzlerce görevli ve insansız hava aracı, kafileyi takip etmek ve rotaları üzerindeki yerleşim yerlerinde kontrol sağlamak için görevlendirildi.

Uzmanlar, fillerin nereye gittiklerini ve koruma parkını neden terk ettiklerini bilmediklerini ve 7 milyon nüfusu bulunan Kunming şehrine girmelerinden endişe ettiklerini açıkladı.

Geçen hafta, 500 kilometreden fazla yol yapan kafilenin ormanda dinlenirken çekilen görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu.

Aerial footage shows a herd of elephants resting after they trekked 500 km (310 miles) north from a nature reserve in south China https://t.co/o7ajl3kyRw pic.twitter.com/6445QunSdG — CNN (@CNN) June 9, 2021

​Filler daha sonra ise yıkanırlarken görüntülenmişti.

BATH TIME: A herd of 15 Asian elephants took a dip, bathing in China's Yunnan province during their year-long journey. pic.twitter.com/bszEuo4Zbv — CBS News (@CBSNews) June 10, 2021

​Çin devlet televizyonu CCTV, rotaları üzerindeki mısır tarlalarındaki ekinlerin tamamını yiyen, bir su tankındaki bütün suyu içen ve 56 hektarlık tarım alanına zarar veren fillerin çiftçilere yaklaşık 1.1 milyon dolarlık zarar verdiğini açıklamıştı.

1980'lerde 193 olan Yunnan'daki fil sayısının günümüzde 300'lere çıktığı ve artmaya devam ettiği bildiriliyor.