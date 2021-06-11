Hindistan'da Sosyalizm evleniyor: Düğüne Komünizm ve Leninizm de davetli

Hindistan’ın güneyinde bu haftasonu Sosyalizm’in düğünü yapılacak. Ağabeyleri Komünizm ve Leninizm’in yanı sıra minik Marksizm de düğününde onu yalnız bırakmayacak.
Bu isimler, Hindistan Komünist Partisi’nin Tamil Nadu Eyaleti Bölge Sekreteri A. Mohan’ın oğulları ve torununa ait.
Davetiyede orak-çekiç amblemi var
Pazar günü yapılacak Sosyalizm’in düğünü için hazırlanan davetiyenin üzerinde orak-çekiç amblemi yer alıyor.
Sosyalizm’in müstakbel eşinin adı ise büyük babasının koyduğu ve Batı Bengal’deki bir solcunun ismi olan P. Mamata Banerjee.
Kız torun da Kübaizm olacak
Oğullarının isimlerinin hiçbir tuhaf yanı olmadığını savunan Mohan, bazı ‘yoldaşlarının’ çocuklarına Moskova, Rusya, Vietnam ve Çekoslovakya gibi isimler verdiğini ifade etti.
Mohan dünyaya gelecek kız torununa da Kübaizm ismini vermeyi planladığını söyledi.
Hindistan Soğuk Savaş dönemine Sovyetler Birliği’ne daha fazla olumlu bakmaya başladı. Bu nedenle Stalin, Lenin, Troçki, hatta Sovyetler Birliği’nin resmi gazetesi Pravda gibi isimleri duymak mümkün. Bu, özellikle de ülkenin güneyinde gözlemlenen bir durum. Sözgelimi Tamil Nadu eyaletinin mevcut siyasi liderinin ismi M. K. Stalin.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)