DSÖ ve UNICEF, Filipinler'deki çocuk felci salgınının sona erdiğini açıkladı

DbSÖ ve UNICEF'ten yapılan ortak açıklamada, Filipinler hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çocuk felci hastalığıyla mücadele çabaları övüldü.

Filipinler Sağlık Bakanlığının yürüttüğü aşı kampanyasıyla 16 ay boyunca hiçbir vaka tespit edilmediği belirtilen açıklamada, çocuk felci salgınına karşı verilen mücadelenin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Filipinler temsilcisi Dr. Rabindra Abeyasinghe, "Bu, halk sağlığı için büyük bir kazanım ve Kovid-19 salgınına rağmen kolektif çabaların neler başarabileceğinin mükemmel bir örneği" ifadesini kullandı.

DSÖ ve UNICEF tarafından desteklenen Filipinler, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen çocuk felcine karşı yürütülen kampanyayı önemli ölçüde genişleterek ülke genelinde yaklaşık 30 milyon doz çocuk felci aşısı uygulamıştı.