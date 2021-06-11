Moğolistan, Sputnik Light aşısını tescil etti

RDIF’in açıklamasında, “Rusya’nın tek bileşenli koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın Moğolistan Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildiğini bildiriyoruz. Sputnik Light aşısı Sputnik V aşısının ilk bileşenidir” ifadesine yer verildi.
Sputnik Light, Rus Sputnik V aşısının birinci dozundan oluşuyor. Hafifletilmiş bu aşının uygulanması ardından bağışıklık oluşmasını izleyen 28. günde ölçülen etkinliğinin yüzde 79.4 olduğu klinik araştırmalarda belirlenmiş durumda.
Moğolistan, geçen şubat ayında da iki bileşenli Sputnik V aşısını tescil etmişti.
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