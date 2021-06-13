Çin'den G7'ye taş: Küresel kararların küçük bir grup tarafından dayatıldığı günler çok geride kaldı

Dünyanın en büyük IMF temelli ekonomileri ve en zengin liberal demokrasilerini biraraya getirme iddiasındaki G7'nin koronavirüs pandemisinde ilk kez yüz yüze düzenlenen zirvesi, 2028'de dünyanın en büyük ekonomisi olmaya koşan Çin'le rekabet ve atışmaya sahne oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'in ilk yurtdışı ziyaretine ve Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada liderleriyle ilk buluşmasına sahne olan G7 zirvesiyle ilgili Washington'ın yaptığı açıklamada, bunun 'kurallara dayalı uluslararası sistemi pekiştirme fırsatı' olduğu vurgulanarak Çin'e laf atıldı. Pekin, G7'nin küresel meselelerin gidişatını çizemeyeceği ve küçük kulüplerin karar verme sürecinin yerini gerçek çok taraflılığın aldığı yanıtını verdi.

A spokesman for the Chinese embassy in London was quoted by Reuters news agency as saying: "The days when global decisions were dictated by a small group of countries are long gone."



China rises to challenge & delegitimise western hegemony. Interesting!https://t.co/qN0MeMpQgC — GibsonNyikadzino (@gibbyfidelista) June 13, 2021

G7 zirvesine evsahipliği yapan Britanya'daki Çin Büyükelçiliği'nin Sözcüsü "Biz her zaman ister büyük veya küçük, ister güçlü veya zayıf, ister zengin veya yoksul olsun, tüm ülkelerin eşit olduğuna ve dünya meselelerinin tüm ülkelerle görüş alışverişiyle yürütülmesi gerektiğine inanırız. Küresel kararların küçük bir grup ülke tarafından dayatıldığı günler çoktan geride kaldı" açıklamasını yaptı.

Tek meşru küresel düzenin, bir avuç ülkenin savunduğu sözde sistem değil, BM destekli uluslararası hukuk olduğunu belirten Çin'in Londra Büyükelçiliği, Pekin'in eşit muamele ve işbirliği ilkelerini temel alan gerçek çok taraflılığı desteklediğini ve sadece küçük bir kliğe hizmet eden sözde çok taraflılığı reddettiğini vurguladı.

Çin'in ekonomik girişimlerini hedef alan G7 zirvesinde cumartesi günü Pekin'in trilyon dolarlık Kuşak ve Yol ağı ile rekabete yönelik Dünya İçin Daha İyisini Geri İnşa isimli bir altyapı projesi açıklandı ve Pekin'e ekonomik bağımlılıkların azaltılması konusu ele alındı.

Çin Dışişleri ise Washington'ı G7 ülkelerinin Pekin'e karşı birleşik cephe oluşturmasına öncülük etmeye çalışarak ihtilafı körüklemekle suçladı. Bakanlık, Pekin karşıtı cephe oluşturma çabalarının başarısız olacağını, uluslararası ilişkilere daha tarafsız ve akılcı yaklaşım gerektiğini söyledi.

Pekin, Washington'un küresel meseleler üzerindeki etkisinin azalmakta olduğunu uzun süredir savunuyor. Çin devletinin finanse ettiği Global Times gazetesi, bu ay yayımladığı bir makalede, dünyanın ekonomik ve siyasi ağırlık merkezinin doğuya kaydığını, Avrupalı müttefiklerin bile ABD'nin Pekin konusundaki uzlaşmaz tutumundan yavaş yavaş uzaklaştığını yazdı.