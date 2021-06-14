Pakistan'da polise bedava burger vermeyen restoranın 19 çalışanı gözaltına alındı

Pakistan’ın Lahor kentindeki bir fast food restoranının personeli polise bedava burger vermedi diye gözaltına alındı. ‘Bedava yemeği alışkanlık haline getiren’ 9 polisin ise olayın ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Johnny & Jugnu adlı zincirin şubesinde çalışan 19 kişi, cumartesi akşamı gözaltına alındı ve 7 saat karakolda tutuldu.

Pakistan'da faaliyet gösteren restoranın Facebook’taki açıklamasında, “Bu ilk kez olan bir şey değil” denirken, gözaltına alınmadan iki gün önce polislerin gelip bedava burger istediği belirtildi.

Açıklamaya göre, ‘bedava yemeği alışkanlık haline getiren’ polisler, istekleri reddedilince tehdit savurarak işletmeyi terk etti, iki gün sonra tekrar gidip önce müdürü sonra da tüm çalışanları hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldı. Mutfağı kapatmalarına izin verilmedi; kızartma makineleri açıkken, müşteriler sipariş beklerken polis merkezine götürüldüler. Orada tutuldukları yedi saat boyuna hakarete uğradılar.

'Adaletsizliğe tahammülümüz yok'

Diken'in aktardığı habere göre, 9 polis görevden uzaklaştırıldı.

Polis şefi Inam Gani, “Kimse yasaları kendi çıkarı için kullanamaz. Adaletsizliğe tahammülümüz yok, hepsi cezalandırılacak” dedi.