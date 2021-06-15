Çin'den NATO'ya yanıt: Meydan okumalara kayıtsız kalmayacağız

Pekin yönetimi, NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde Çin hakkında kullanılan 'Güvenlik tehdidi' ifadesine tepki göstererek "Kimseye 'sistemik meydan okumada' bulunmayacağız, ancak biri bize sistemik meydan okumada bulunmak isterse, kayıtsız kalmayacağız" dedi.

NATO liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde Çin'e geniş yer ayrılması ve 'tehdit' olarak nitelendirilmesi, Çin yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

Çin'in Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) temsilciliği de, konuyla ilgili açıklamasında "Savunma ve askeri modernizasyon arayışımız haklı, makul, açık ve şeffaftır" açıklamasında bulundu.

NATO'nun Çin'in gelişimini 'rasyonel bir şekilde' ele alması gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca, "NATO'nun Çin'i meşru çıkarlarını ve haklarını manipüle etmek, çatışma yaratmak ve jeopolitik rekabeti körüklemek için bir bahane olarak görmeyi bırakması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Kimseye 'sistemik meydan okumada' bulunmayacağız, ancak biri bize sistemik meydan okumada bulunmak isterse, kayıtsız kalmayacağız" denildi ve Çin'in, her zaman "barışçıl kalkınmaya" bağlı olduğu bildirildi.