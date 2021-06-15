Çin'den ABD’nin nükleer sızıntı iddialarına yanıt: Radyasyon seviyesi normal

Nükleer santral projesinin ortaklarından biri olan Fransız elektrik iletim şirketi EDF, reaktörden anormal seviyede radyoaktif gaz sızıntısı olduğu yönündeki haberleri araştırdıklarını belirtti.

'Anormallik belirtisi yok'

CNN’de yer alan, Taishan reaktörlerinin tasarımcısı, proje alanındaki kripton ve xenon elementlerinin miktarındaki artış sonrasında “olası bir radyolojik tehdit” konusunda uyarmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cao Licien, nükleer tesisin tüm koşulları tamamen karşıladığını ve tesisin yakınlarında anormallik belirtisi olmadığını açıkladı.

Cao, “Çin’in nükleer güç reaktörleri şu ana kadar çevreyi ve kamu sağlığını etkileyecek hiçbir vakaya yol açmadan iyi faaliyet sicilini sürdürmüştür” dedi.

İçinde Fransız tasarımı iki reaktörün bulunduğu ve 2019’da tamamlanan Taishan projesi Hong Kong’un yaklaşık 200 km uzaklığında bulunuyor.