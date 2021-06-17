Kayıt
01:34 17 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Hindistan, Twitter'ı yeni internet düzenlemelerine 'kasten uymamakla' suçladı

    © AFP 2021 / Olivier Douliery
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044705989_0:72:2986:1752_1200x675_80_0_0_0cc816ec84375a3b90a52324ce482749.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202106171044752283-hindistan-twitteri-yeni-internet-duzenlemelerine-kasten-uymamakla-sucladi/

    Hindistan hükümeti, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı, mayıs sonunda uygulanmaya başlanan ve sosyal medya platformlarına yeni kurallar getiren internet düzenlemesine uymamakla suçladı.

    Hindistan hükümeti, sosyal paylaşım platformu Twitter'ı, mayıs sonunda uygulanmaya başlanan ve sosyal medya platformlarına yeni kurallar getiren internet düzenlemesine uymamakla suçladı.

    Hindistan Teknoloji Bakanı Ravi Shankar Prasad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sosyal medya platformunun, 26 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giren internet düzenlemesine, verilen birden fazla fırsata rağmen 'kasıtlı olarak uymama yolunu seçtiğini' belirtti.

    Hindistan'daki internet düzenlemeleri söz konusu olduğunda 'ifade özgürlüğünün bayrak taşıyıcısı' olarak nitelendirilen Twitter'ın 'kasıtlı karşı koyma yoluna' gitmesinin şaşırtıcı olduğunu kaydeden Prasad, "Ayrıca, şaşırtıcı olan şey, Twitter'ın ülke yasalarının gerektirdiği şekilde süreç oluşturmayı reddederek, kullanıcıların şikayetlerini ele almamasıdır" ifadelerini kullandı.

    Bakan Prasad, Twitter'ı, bazı içerikleri 'sadece beğendiklerine ya da beğenmediklerine uygun olduğunda manipüle edilmiş medya olarak etiketlediğini' kaydetti.

    Hukukun üstünlüğünün Hint toplumunun temeli olduğunu ve Hindistan'da ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında bulunduğunun G7 zirvesinde bir kez daha teyit edildiğini belirten Prasad, 'herhangi bir yabancı kuruluşun, ülke kanunlarından muaf tutulmak için kendisini Hindistan'da ifade özgürlüğünün bayrak taşıyıcısı olarak göstermesi gibi girişimlerin yersiz olduğunu' söyledi.

    Twitter, kullanıcı sözleşmesi ve topluluk kuralları uyarınca, yanıltma amacıyla imal edilmiş veya değiştirilmiş medya (video, ses ve görüntü) içeriklerine 'manipüle edilmiş medya' ibaresi ekliyor.

    Twitter, Hindistan'da yeni internet düzenlemeleri için geçici bir baş uyum görevlisi atadı

    Diğer yandan, Twitter'dan dün yapılan açıklamada, Hindistan'daki yeni düzenlemelere riayet etmek için şirketin her türlü çabayı gösterdiği belirtildi.

    Şirket, Hindistan'da, yeni düzenlemeler kapsamında zaruri olan geçici baş uyum görevlisini atadığını, yakında Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının konuyla ilgili bilgilendirileceğini kaydetti.

    Twitter, geçen ay sonunda uygulamaya girmesiyle yeni kuralları 'ifade özgürlüğüne yönelik potansiyel tehdit' olarak nitelendirmişti.

    Hindistan'da yeni sosyal medya düzenlemesi şubat ayında kabul edilirken bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin ülkede temsilci bulundurmaları, talep edildiğinde 'zararlı içeriklerin' kaynağını bildirmesi ve kaldırması gerekiyor.

    Sosyal medya şirketlerinin, talep edildiğinde 'zararlı içeriklerin' kaynağını bildirmesi gerekecek

    Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad ile Bilgi ve Yayın Bakanı Prakash Javadekar, 26 Şubat'ta başkent Yeni Delhi'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, 'Enformasyon Teknolojisi Kuralları 2021' adlı taslak düzenlemeyi açıklamıştı.

    Prasad, bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin talep edildiğinde 'zararlı içeriklerin' kaynağını bildirmesi gerekeceğini belirtmişti.

    'Zararlı içeriklerin' kapsamında devlet güvenliği, kamu düzeni, taciz ve zararlı cinsel içerik gibi konuların yer alacağını belirten Prasad, "Hükümet eleştiriyi ve muhalefet hakkını memnuniyetle karşılıyor, ancak sosyal medya kullanıcılarının, sosyal medyanın kötüye kullanımına karşı şikayetlerini dile getireceği bir yapıya sahip olmaları çok önemli" demişti.

    Yasal düzenlemenin üzerinden geçen 3 aylık geçici muafiyet süresinin ardından 26 Mayıs'ta uygulanmaya konulan tedbirler, kamuoyunda düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanacağına dair kaygılara sebep olmuştu.

    Ülkedeki söz konusu internet düzenlemesiyle Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine suç niteliği taşıyan paylaşımları kaldırma, kötü niyetli enformasyon yayma girişimlerine karşı kullanıcı trafiğini ve bilgilerini paylaşma ve tüm paylaşımları adli takibe olanak sağlamak üzere üçüncü taraflar için erişilebilir kılacak şekilde düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

    Etiketler:
    ifade özgürlüğü, düzenleme, yasa, Twitter, Hindistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet