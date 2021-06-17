Asya ülkelerinde koronavirüs aşısı teşviki: Aşı olana tavuk, inek, ücretli izin ya da daire hediye

Asya'nın birçok bölgesinde devletler, vatandaşlarına koronavirüs aşısı olmaları karşılığında çeşitli ödüller vaat ediyor. Söz konusu ödüller arasında, tavuk, inek, yıllık izin ya da milyon dolarlık apartman daireleri yer alıyor.

Koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için dünya çapında aşılama kampanyaları devam ederken, Asya'nın çeşitli ülkelerinde sıra dışı teşvik çalışmaları yürütülüyor.

Tayland'ın Chiang Mai bölgesinde yer alan Mae Chaem kasabasında yerel yetkililer, çifçilikle uğraşan kasaba halkına aşı olmaları karşılığında inek hediye ediyor. Kasaba sakinlerinden 65 yaşındaki Inkham Thongkham, aşı olduktan sonra kendisine teslim edilen 320 dolar değerindeki ineğin 'en büyük hediye' olduğunu dile getiriyor.

Yetkililer, söz konusu kampanyanın 2 hafta gibi bir sürede kasaba halkının neredeyse yarısının aşılanmasını sağladığını belirtti.

Asya ülkelerinde çok sayıda kişi, koronavirüs aşısının içeriği ve etkililiği konusundaki iddialar nedeniyle aşı olmaktan çekiniyor.

Asya ülkelerinde koronavirüs aşısı teşviki: Aşı olana tavuk, inek, ücretli izin ya da daire hediyehttps://t.co/ifYK0Y6vtI pic.twitter.com/53stFnHzjU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 16, 2021

​Hong Kong'da bu endişeler nedeniyle aşı olmaktan çekinen çalışanlarını teşvik etmek isteyen işverenler, aşı olan çalışanlarına ücretli izin vaat ediyor. Hong Kong'da aşı olanlara vaat edilen ödüller ücretli izinden ibaret değil. Kimi ödüller arasında, 1.4 milyon dolarlık apartman dairesi, alışveriş çekleri ve uçak biletleri de yer alıyor. Çin'in özerk bölgesinde yer alan bir özel spor salonu ise ödül yerine, haziran sonuna dek aşı olmayan çalışanlarının bonus ödeme, zam ve terfi gibi haklarını ellerinden alarak cezalandırılacağını açıkladı.

Koronavirüs aşısının içeriğinin 'helal olup olmadığı' endişelerinin hakim olduğu Endonezya'da da yetkililer, aşı olan her yaşlı vatandaşa tavuk hediye edileceğini duyurdu. Konuya dair açıklama yapan Cipanas Emniyet Müdürü, "Yaşlılar bazı gerekçelerle aşı olmak istemiyor, bazıları gelmek istemediklerini, bazıları ise korktuklarını söylüyor. Biz de gelenleri tavuklarla ödüllendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 276 milyon nüfuslu ülkede şimdiye dek aşı olanların oranı yüzde 5 iken, 8.8 milyon kişiye tekabül eden bu sayı, yıl sonuna dek 181 milyon kişinin aşılanması hedefinin oldukça gerisinde kaydetti.