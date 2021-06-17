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    Hong Kong - Apple Daily - polis baskını

    Hong Kong'da Çin karşıtı gazeteye 500 polisle baskın: 5 yönetici gözaltına alındı

    © REUTERS / APPLE DAILY
    Asya & Pasifik
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    Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'e sabah saatlerinde 500 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda gazetenin genel yayın yönetmeni de dahil 5 üst düzey yönetici gözaltına alındı.

    Hong Kong'da cezaevinde bulunan Jimmy Lai'nin sahibi olduğu Çin karşıtı Apple Daily gazetesine 500 polisle baskın düzenlendi.

    Tartışmalı ulusal güvenlik yasasına dayanarak düzenlenen operasyonda Genel Yayın Yönetmeni Ryan Law, CEO Cheung Kim-hung, Operasyon Direktörü Chow Tat-kuen, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Chan Puiman ve Genel Yayın Yönetmeni Cheung Chi-wai gözaltına alındı. 

    ​Operasyonda polis ayrıca ofisteki yazılı belgeleri inceledi ve gazetecilerin bilgisayarlarına el koydu. 

    Baskının ardından Apple Daily ile bağlantılı şirketler Apple Daily Printing Limited ve AD Internet Limited'in 2.3 milyon dolarlık mal varlıkları da donduruldu. 

    Gazete, baskının canlı görüntülerini YouTube ve Facebook'tan yayınladı.

    AFP'nin aktardığına göre, polis yetkilileri baskının Hong Kong ve Çin liderlerine karşı "yaptırım çağrısında bulunan" haberler nedeniyle gerçekleştirildiğini söyledi.

    'Uzak durun, yoksa pişman olursunuz'

    Hong Kong Güvenlik Bakanı John Lee, gazete çalışanlarının 'ulusal güvenlik yasasını ihlal etmek' ile suçlandığını açıkladı. 

    Gözaltına alınan kişilerin 'gazetecilik faaliyetlerini ulusal güvenliği tehlikeye atmak için bir araç olarak kullandıklarını' belirten Lee, "Medyayı değil, yalnızca ulusal güvenlik yasasının 29. maddesini ihlal ettiği iddia edilen bir örgütü hedef alıyoruz" dedi. 

    Ülkedeki diğer basın kuruluşlarına da göz dağı veren Lee, "Bu faillerle işbirliği yapmamalısınız. Onlarla oyun oynamayın, aksi takdirde ağır bir bedel ödersiniz. Onlardan uzak durun, yoksa pişman olursunuz. Hong Kong yasalarını ve ulusal güvenlik yasalarını çiğnemediğiniz sürece, yasaya uygun olarak gazetecilik işinizi istediğiniz kadar özgürce yapın" diye konuştu. 

    Lee, uzun süredir tartışılan ulusal güvenlik yasasının medyaya nasıl uygulanacağı ve hangi haberlerin operasyona gerekçe gösterildiği konusunda bir ayrıntı ise vermedi. 

    Geçen sene haziran ayında onaylanan ulusal güvenlik yasasının onaylanmasının ardından yetkililer defalarca uygulamaların geriye dönük olmadığına dair açıklamalar yapmıştı. 

    Çin'den destek

    Çin'in Hong Kong'daki temsilciliği ise gazeteye yapılan baskını 'adil' diye niteleyerek polise açık destek verdi. Açıklamada, "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı ve diğer ilgili yasaları ihlal edenler, profesyonel kimlikleri ve geçmişleri ne olursa olsun, hangi güçler tarafından desteklenirse desteklensin, ağır şekilde cezalandırılacaktır" denildi.

    'Basın özgürlüğü pamuk ipliğine bağlı'

    Apple Daily, Hong Kong'ta basın özgürlüklerinin 'pamuk ipliğine bağlı' olduğunu belirttiği açıklamasında tüm çalışanlarının 'dik durmaya devam edeceğini' belirtti. 

    Gazetecileri Koruma Komitesi’nin Asya bölge koordinatörü Steven Butler, “Bu gözaltılar Hong Kong’un Orwellvari Ulusal Güvenlik Yasaları’nın ülkede kalan basın özgürlüğünü yok ediyor. Hong Kong’u yöneten Çin, kendisine muhalif olarak gördüğü gazeteyi kapatma gücüne sahip fakat bunun etkileyeceği kesim yıllarca bilgiye ücretsiz erişimi olan Hong Konglular olacaktır” dedi.

    Apple Daily'e düzenlenen operasyon bu yıl içindeki ikinci baskın oldu. Apple Daily'nin binasına geçen yıl da 200 polisin katıldığı bir baskın düzenlenmişti. Next Digital ve Apple Daily adlı medya kuruluşlarının sahibi olan ve ‘demokrasi yanlısı’ harekete verdiği destekle bilinen 71 yaşındaki Jimmy Lai bu operasyonda gözaltına alınmış ve mal varlığı dondurulmuştu. 

    Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

    Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onayının ardından Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

    Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar devam protesto hareketini hedef alıyor.

    Yasa ile Çin medyası tarafından 'Hong Kong’un vatan hainleri' olarak nitelendirilen gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

    Hong Kong’da ulusal güvenlik yasasının geçen yıl yürürlüğe girmesinden bu yana onlarca aktivist tutuklandı.

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