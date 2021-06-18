Canon'un Çin'deki ofisinde 'işlerin yürümesi için' çalışanların yapay zekaya gülümsemeleri gerekiyor

Canon firmasının Pekin ofisinde, çalışanların kapı açmak, klimayı açmak gibi ofis içi işler için yapay zeka kamerasına gülümseyerek poz vermeleri gerekiyor. Bu zorunluluktan memnun kalmayan çalışanlar ise durumu 'müdahalecilik' olarak nitelendiriyor.

Japonya merkezli çokuluslu Canon şirketi, Çin'in başkenti Pekin'deki ofisinde çalışanlara 'gülümseme zorunluluğu' getirdi.

Yapay zekayla desteklenen bir ofise sahip olan çalışanlar, ofis içi konularda herhangi bir değişiklik yapabilmek için ypaay zeka kameralarına gülümseyerek poz vermek zorunda.

Şirket, giriş kartları yerine geçen sene bir 'gülen yüz tanıma' teknolojisi başlatmıştı.

Artık çalışanların ofise girebilmeleri veya bir konferans odası rezerve edebilmeleri için önce gülümsemeleri gerekiyor.

'Gülümsemelerini koruyorlar'

Canon Çin'in bir sözcüsü Nikkei'ye verdiği demeçte, "Gülümseme algılama ayarı 'açık' olan bu sistemi kullanarak çalışanları olumlu bir atmosfer yaratmaya teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Sözcü, "Çoğunlukla insanlar gülümsemeye çekiniyor, ancak ofiste gülümsemeye alıştıktan sonra, pozitif ve canlı bir atmosfer yaratan sistem olmadan gülümsemelerini koruyorlar" dedi.

Kullanılan gülen yüz teknolojisi, Canon'un çalışanların ateşlerini ölçen, konukları kaydeden ve doğal olarak Canon için belge yazdırmalarına olanak tanıyan 'Jiachuang Space' sisteminin temel taşıdır.

Canon, geçen yıl Ekim ayında yaptığı duyuruda, araçları restoranlardan hastanelere ve bankalara kadar çeşitli işletmelere pazarladığını ve 'salgın sonrası dönemde herkese neşe ve sağlık getirmeyi umduğunu' söyledi.

Gülümseme algılama işlevi kapatılabilir, ancak şirket, 'daha mutlu bir çalışma ortamı yaratmak ve herkesin bir gülümsemeyle rahatlamasını sağlamak için' bu işlevin kullanımını teşvik ediyor.

Bu arada, bazı işçiler tarafından Nikkei'ye yapılan açıklamada, bu şartın hoş karşılanmadığı ve müdahaleci bulunduğu belirtildi.

Bir Weibo kullanıcısı da, "Yani şimdi şirketler sadece zamanımızı değil, duygularımızı da manipüle ediyor" dedi.