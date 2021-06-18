Kuzey Kore lideri Kim ülkesine seslendi: ABD ile hem diyaloğa hem karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olun

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD ile 'hem diyaloğa hem karşı karşıya gelmeye' hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansının (KCNA) haberine göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin kongresinde, ABD’nin siyasi yönelimlerini ele alan Kim, Washington ile atılacak adımları netleştirdiğini ifade etti.

Kim, 'devletin çıkarlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için' Joe Biden yönetimindeki ABD ile 'hem diyaloğa hem karşı karşıya gelmeye, özellikle karşı karşıya gelmeye' hazırlıklı olmalarını istedi.

Kim’in açıklamalarını değerlendiren Güney Kore’deki Sejong Enstitüsü araştırmacılarından Cheong Seong-Chang, Kuzey Kore’nin müzakerelerin başlamasına sıcak baktığını ancak nükleer silahların terk edilmesi çağrılarına karşılık vermeyeceğini belirtti.

13 Haziran’daki G7 Liderler Zirvesi’nde liderler, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması gerektiğini vurgulamıştı. Kuzey Kore’nin nükleer programını terk etmesi gerektiğini vurgulayan liderler, Kim’e diyalog çağrısında bulunmuştu.