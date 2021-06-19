Myanmar'ın Yangon kentindeki patlamalarda 2 kişi öldü

Myanmar’ın Yangon kentinde meydana gelen iki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, bir askeri kamyon ve bir ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yerel kaynaklardan People Media’nın haberine göre, Myanmar'ın Tarmwe bölgesinde bulunan Yangon kentindeki patlamalara atılan bomba neden oldu.

Askeri kamyona atılan bomba sonucu yaşanan patlamada 1 komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 4 asker ve 2 polis yaralandı.

Bunun hemen ardından bir taksinin de patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Tarmwe, ülkede 1 Şubat'ta yapılan darbe karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olmuştu.