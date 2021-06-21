Balıkçılar ceset sanıp polisi aradı, denizden şişme bebek çıktı

Japonya'nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe şehrindeki sahilde avlanan balıkçılar polise, suda cansız bir beden buldukları yönünde ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
Çevredekilerin endişe ile izlediği kurtarma operasyonu sırasında 'cansız bedenin' aslında denize atılmış bir şişme bebek olduğu anlaşıldı.
釣り動画撮影してる最中に、プカプカと人間の死体が流れてきたと思ったらダッチワイフでした😭💦— 田中なつき/なっちゃん (@nachangagaga) June 18, 2021
で、どなたか勘違いして通報したらしく警察消防救急がめっちゃ集まってきて無事ワイフが救出されてました…。おう。 pic.twitter.com/VOFwpKtPmK
Şişme bebek karaya çıkarılırken o anların fotoğraflarını Japon YouTuber Tanaka Natsuki paylaştı. Olaya tatile gittiği sırada denk geldiğini aktaran Natsuki, "Balık tutma videosu çekerken gördüğüm cesedin bir şişme bebek olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre, balıkçılar onu bir insana ait sanarak yetkilileri aradı ve bu yüzden bir ton polis, itfaiye aracı ve ambulans geldi. Neyse ki bebek sağ salim kurtuldu" diye yazdı.
八戸沖❕— PowerSportsVoW (@VoW_wheeeeeeeee) June 18, 2021
粗大ゴミ不法投棄事件😱
ご苦労様です👮 pic.twitter.com/YnoVTECX3P
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