Pakistan lideri yine tecavüzü savundu: Kadının açık giyinmesi erkeği etkiler, aksini öne sürmek kültürel emperyalizmdir

Düşman kardeşi Hindistan ile birlikte en çok tecavüz suçu işlenen ülkelerden olan Pakistan'da tecavüzün sorumluluğunun erkekte değil, örtünmeyen kadında olduğunu iddia eden Başbakan İmran Han, bir ABD kanalıne verdiği röportajda infial yaratan açıklamasında ısrar etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, HBO'da yayımlanan Axios'a verdiği röportajda "Kadının açık giyinmesi, eğer robot değilse, erkeği etkiler. Sağduyu böyle der" diye konuştu.

Pakistan will "absolutely not" allow the U.S. CIA to use bases on its soil for cross-border counterterrorism missions after American forces withdraw from Afghanistan, Prime Minister Imran Khan tells "Axios on HBO" in a wide-ranging interview airing Sunday.https://t.co/5P2ES9wTFh — Axios (@axios) June 18, 2021

Sunucunun 'kadınların giyiminin gerçekten cinsel şiddeti tahrik edip edemeyeceği' sorusu üzerine, 'bunun kişinin yaşadığı topluma bağlı olduğunu' söyleyen İmran Han, "Batılı kültürlerde kabul edilebilir olanı muhafazakar toplumlardaki insanların kabul etmesini beklemek, kültürel emperyalizmdir" iddiasında bulundu.

This is the interview



Earlier, PTI spokespersons argued the PM never attributed women’s dress to sexual violence but was speaking generally about pardah for both men and women



Here the PM leaves no room for any doubt (or spin)



A pity the outcry earlier had no impact on him pic.twitter.com/bHCBmFxvyv — Reema Omer (@reema_omer) June 21, 2021

Nisandaki açıklamasında tecavüz vakalarını toplumda edepsizlik ve müstehcenliğin artışıyla ve harem-selamlık ve tesettür uygulamasına Pakistan ve Afganistan'da karşılık gelen perdenin azalmasıyla izah edip müstehcenliğin Batılı ve Hintli bir kavram olduğunu öne süren Pakistan lideri, Axios'a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Perde kavramı, toplumda baştan çıkmadan kaçınmak içindir. Pakistan disko ve gece kulüplerinin olmadığı tümüyle başka bir kültür ve yaşam biçimi var. Toplumda baştan çıkarmayı o derecede tırmandırırsan ve tüm bu genç erkeklerin gidecek bir yeri yoksa, bunun toplumda sonuçları olur."

"Böyle şeylerin görülmediği bir toplumda bunun insanlar üzerinde bir etkisi olur. İnsanlar sizinki gibi bir toplumda yetişselerdi, belki de öyle olmazdı."

The PM repeating his victim-blaming narrative, which paints Pakistani men as uncontrollable beasts for an international audience & yet people like myself are accused of hating men & giving the country a bad name. pic.twitter.com/rqcN4P9NtH — Nida Kirmani (@NidaKirmani) June 21, 2021

İmran Han'ın tecavüzlerle ilgili kadınları suçlamakta ısrar etmesi muhaliflerin ve gazetecilerin ısrarlı tepkileriyle karşılaştı.

Pakistan Müslüman Birliği Sözcüsü Marriyum Aurangzeb, Başbakan Han'ın 'hasta, kadın düşmanı, dejenere, örümcek ağı bağlamış kafasının içini tüm dünyanın gördüğünü' söyleyerek şöyle devam etti:

The world got an insight into a mindset of a sick, misogynistic, degenerate & derelict IK. Its not women's choices that lead to sexual assault rather the choices of men who choose to engage in this dispicable and vile CRIME 1/2 pic.twitter.com/lla3WnWFdx — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) June 21, 2021

"Cinsel saldırıya neden olan kadınların giyimleri değil, bu alçal ve rezil suçu işleyen erkeklerin tercihidir. Belki bu kadın düşmanı dejenere, pedofillerle katilleri de savunur, ne de olsa erkeklerden tahrik olmalarını kontrol etmelerinin beklenemeyeceğini söyleyerek tecavüzcülerin avukatlığını yapıyor. Bay Dejenere, kendini kontrol etmek Allah'ın büyük değer verdiği bir fazilettir."

Maybe the misogynst, degenerate can defend Paedophiles and murderers, as he advocates for rapist, after all men cannot be expected to control temptation. Just FYI Mr degenerate, self control is a little thing upon which Allah places a great premium. 2/2 — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) June 21, 2021

Kendini demokratik sosyalist olarak tanımlayan Halkın Emekçileri Partisi, Başbakan Han'ın açıklamasını şiddetle kınadığını belirterek "Tecavüzün kadının giyimiyle bir ilgisi yoktur, tamamen ataerkillik ve erkeklerin gücü istismar etmesiyle ilgilidir. Kadınları kontrol etmek için bir araç olarak kullanılmaktadır" dedi.

Awami workers party strongly condemns the statement on rape by PM Imran Khan regarding sexual violence and rape. Rape has nothing to do with a woman’s clothing and has everything to do with patriarchy and abuse of power by men. It’s used as a tool to control women. — Awami Workers Party (@AwamiWorkers) June 21, 2021

Uluslararası Hukukçular Komisyonu'nun Güney Asya Danışmanı Reema Omer, "Başbakan İmran Han'ın Pakistan'da cinsel şiddetin nedeni olarak erkeklerin robot olmadığını söyleyerek kurbanı suçlamasını tekrarlaması, hayal kırıklığı ve gerçekten mide bulantısı yaratıyor. Erkeklerin kadınları örtmeyen kıyafetlerle görürse tahrik olacaklarını ve bazılarının tecavüze başvuracağını söylemesi, utanç verici."

Disappointing and frankly sickening to see PM Imran Khan repeat his victim blaming regarding reasons for sexual violence in Pakistan



Men are not “robots”, he says. If they see women in skimpy clothes, they will get “tempted” and some will resort to rape



Shameful! — Reema Omer (@reema_omer) June 20, 2021

Pakistan'ın Yasa ve Adalet Komisyonu'nun yayımladığı resmi verilere göre ülkede günde en az 11 tecavüz vakası bildiriliyor. Son 6 yılda bildirilen tecavüz vakasının sayısı 22 bini buluyor. Tecavüzlerin çoğu bildirilmediğinden, bu, buzdağının görünen yüzü. Üstelik adliyeye yansıtan vakaların sadece yüzde 0.3'ünde tecavüz zanlıları mahkum ediliyor.

Aralık 2020'de Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, tecavüzle ilgili mahkumiyet kararlarının hızlandırılması ve cezaların sertleştirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı. Tecavüzle mücadele kararnamesinin geçici yasa haline gelmesi, Lahor kentinin dışında bir kadının toplu tecavüze uğraması üzerine patlak veren protestoların ardından gelmişti.