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    Pakistan lideri yine tecavüzü savundu: Kadının açık giyinmesi erkeği etkiler, aksini öne sürmek kültürel emperyalizmdir

    © Fotoğraf : Twitter/Axios/@axios
    Asya & Pasifik
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    Düşman kardeşi Hindistan ile birlikte en çok tecavüz suçu işlenen ülkelerden olan Pakistan'da tecavüzün sorumluluğunun erkekte değil, örtünmeyen kadında olduğunu iddia eden Başbakan İmran Han, bir ABD kanalıne verdiği röportajda infial yaratan açıklamasında ısrar etti. 

    Pakistan Başbakanı İmran Han, HBO'da yayımlanan Axios'a verdiği röportajda "Kadının açık giyinmesi, eğer robot değilse, erkeği etkiler. Sağduyu böyle der" diye konuştu. 

    Sunucunun 'kadınların giyiminin gerçekten cinsel şiddeti tahrik edip edemeyeceği' sorusu üzerine, 'bunun kişinin yaşadığı topluma bağlı olduğunu' söyleyen İmran Han, "Batılı kültürlerde kabul edilebilir olanı muhafazakar toplumlardaki insanların kabul etmesini beklemek, kültürel emperyalizmdir" iddiasında bulundu.

    Nisandaki açıklamasında tecavüz vakalarını toplumda edepsizlik ve müstehcenliğin artışıyla ve harem-selamlık ve tesettür uygulamasına Pakistan ve Afganistan'da karşılık gelen perdenin azalmasıyla izah edip müstehcenliğin Batılı ve Hintli bir kavram olduğunu öne süren Pakistan lideri, Axios'a verdiği röportajda şunları söyledi: 

    "Perde kavramı, toplumda baştan çıkmadan kaçınmak içindir. Pakistan disko ve gece kulüplerinin olmadığı tümüyle başka bir kültür ve yaşam biçimi var. Toplumda baştan çıkarmayı o derecede tırmandırırsan ve tüm bu genç erkeklerin gidecek bir yeri yoksa, bunun toplumda sonuçları olur." 

    "Böyle şeylerin görülmediği bir toplumda bunun insanlar üzerinde bir etkisi olur. İnsanlar sizinki gibi bir toplumda yetişselerdi, belki de öyle olmazdı."

    İmran Han'ın tecavüzlerle ilgili kadınları suçlamakta ısrar etmesi muhaliflerin ve gazetecilerin ısrarlı tepkileriyle karşılaştı.

    Pakistan Müslüman Birliği Sözcüsü Marriyum Aurangzeb, Başbakan Han'ın 'hasta, kadın düşmanı, dejenere, örümcek ağı bağlamış kafasının içini tüm dünyanın gördüğünü' söyleyerek şöyle devam etti:

    "Cinsel saldırıya neden olan kadınların giyimleri değil, bu alçal ve rezil suçu işleyen erkeklerin tercihidir. Belki bu kadın düşmanı dejenere, pedofillerle katilleri de savunur, ne de olsa erkeklerden tahrik olmalarını kontrol etmelerinin beklenemeyeceğini söyleyerek tecavüzcülerin avukatlığını yapıyor. Bay Dejenere, kendini kontrol etmek Allah'ın büyük değer verdiği bir fazilettir."

    Kendini demokratik sosyalist olarak tanımlayan Halkın Emekçileri Partisi, Başbakan Han'ın açıklamasını şiddetle kınadığını belirterek "Tecavüzün kadının giyimiyle bir ilgisi yoktur, tamamen ataerkillik ve erkeklerin gücü istismar etmesiyle ilgilidir. Kadınları kontrol etmek için bir araç olarak kullanılmaktadır" dedi. 

    Uluslararası Hukukçular Komisyonu'nun Güney Asya Danışmanı Reema Omer, "Başbakan İmran Han'ın Pakistan'da cinsel şiddetin nedeni olarak erkeklerin robot olmadığını söyleyerek kurbanı suçlamasını tekrarlaması, hayal kırıklığı ve gerçekten mide bulantısı yaratıyor. Erkeklerin kadınları örtmeyen kıyafetlerle görürse tahrik olacaklarını ve bazılarının tecavüze başvuracağını söylemesi, utanç verici."

    Pakistan'ın Yasa ve Adalet Komisyonu'nun yayımladığı resmi verilere göre ülkede günde en az 11 tecavüz vakası bildiriliyor. Son 6 yılda bildirilen tecavüz vakasının sayısı 22 bini buluyor. Tecavüzlerin çoğu bildirilmediğinden, bu, buzdağının görünen yüzü. Üstelik adliyeye yansıtan vakaların sadece yüzde 0.3'ünde tecavüz zanlıları mahkum ediliyor.

    Aralık 2020'de Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, tecavüzle ilgili mahkumiyet kararlarının hızlandırılması ve cezaların sertleştirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı. Tecavüzle mücadele kararnamesinin geçici yasa haline gelmesi, Lahor kentinin dışında bir kadının toplu tecavüze uğraması üzerine patlak veren protestoların ardından gelmişti.

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