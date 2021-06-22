Japonya'dan Avrupa'ya Çin'e karşı 'Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık' bulundurma çağrısı

South China Morning Post'un haberine göre Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi'ne yaptığı konuşmada, taraflar arasında bölgedeki 'güvenlik ve savunma işbirliğinin devamı ve geliştirilmesine' bağlı olduklarını tekrar dile getirdi.

Kişi, Japonya ve Avrupa'nın Çin'e karşı ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek Avrupa'nın Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurmasını talep etti.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı alanlarda statükoyu tek taraflı değiştirmeye çalıştığını öne süren Kişi, Pekin'in buna yönelik adımları nedeniyle bölgede 'meşru haklara sahip tarafların çıkarlarının altının oyulmaması' gerektiğini söyledi.

Kişi, Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltecek hiçbir adımın anlayışla karşılanmayacağını ifade etti.