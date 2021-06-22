Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Bir Kore atasözü der ki...

Lider Kim'in sözlerini kendine göre yorumlayıp bunlardan bir müzakere çağrısı çıkarmaya çalışan ABD'ye seslenen kız kardeş Kim, bir atasözüyle örnek verdi. Kim önemli olan görülen rüya değil o rüyanın nasıl yorumlandığı olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, iktidardaki İşçi Partisi kongresinde 'ABD ile diyaloğa hem karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olmaları gerektiğine' dair sözlerinin yanlış yorumlanması rahatsızlık yarattı.

Kim'in diyalogla ilgili bu ifadelerini 'ilginç bir sinyal' olarak niteleyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a yanıt veren kız kardeş Kim Yo-jong 'yanlış beklentilere kapılmayın' mesajı verdi.

White House says Kim Jong Un's 'dialogue and confrontation' comments are 'interesting signal' https://t.co/T4wXmJqhoV — Murphy Wallace ll (@MWallacell) June 22, 2021

​Resmi haber ajansı KCNA'nın paylaştığı açıklamasında kız kardeş Kim, , müzakere beklentisinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını söyledi: "Bir Kore atasözü der ki bir rüyada en önemli şey onu görmek değil yorumlamaktır. Görünüşe göre ABD durumu kendini teselli edecek şekilde yorumluyor."

BREAKING: Kim Yo Jong, senior North Korean official and sister of leader Kim Jong Un, releases a statement on U.S. National Security Advisor's recent comments, saying the US seems to be interpreting North Korean comments in a way that is comforting — Josh Smith (@joshjonsmith) June 22, 2021

​Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim da dün Pyongyang'ın nükleer programı ve durdurulan görüşmeler hakkında Güney Koreli ve Japon yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu bir cevap almayı umduğunu söylemişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim,bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması çabalarına bağlılık ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, ABD'liler 'eski tutum ve tavırlarını' devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.