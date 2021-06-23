Mal varlıkları dondurulan Hong Kong'un muhalif gazetesi Apple Daily, yayın hayatına son verdi

Hong Kong'da 26 yıldır yayımlanan Çin karşıtı Apple Daily gazetesinin son sayısı yarın yayımlanacak.

Gazetenin internet sitesinden paylaşılan veda mesajında ise "Apple Daily, okuyucularına, abonelerine, reklamcılarına ve Hong Konglulara son 26 yılda gösterdikleri sevgi ve destek için teşekkür ediyor. Elveda ve kendinize iyi bakın" ifadeleri yer aldı.

Cezaevinde bulunan Apple Daily’in kurucusu Jimmy Lai’nin danışmanlarından Mark Simon, personel güvenliğini de göz önünde bulundurarak gece yarısından itibaren gazetenin faaliyetlerine son verme kararı aldıklarını duyurdu.

Apple Daily, pazartesi günü varlıkların üzerindeki blokajın kaldırılmaması durumunda giderlerini karşılayamayacağını belirtmişti.

'Medya özgürlüğü için en kara gün'

Uluslararası Af Örgütü (AI), gazetenin yayın hayatına son vermesini "Hong Kong’un yakın tarihinde medya özgürlüğü için en kara gün" olarak niteleyerek tepki gösterdi.

AI’den yapılan açıklamada, gazetenin eleştirel dilinden dolayı Hong Kong hükümeti tarafından "etkin bir şekilde yasaklandığı" ve bunun "ifade özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir saldırı" olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Gazetenin binası geçen hafta tartışmalı ulusal güvenlik yasası gerekçe gösterilerek 500 polis tarafından basılmış ve 5 üst düzey yönetici gözaltına alınmıştı. Yöneticiler, 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturacak şekilde yabancı güçlerle çalışmak' ile suçlanırken, haber merkezindeki belgelere el konmuştu. Gazete ile bağlantılı 3 şirketin 2,3 milyon dolar değerindeki mal varlığı dondurulmuştu.

Gözaltılara ve baskına tepki göstererek basın özgürlüğünün çiğnendiğini belirten vatandaşlar ertesi gün Apple Daily'nin cuma baskını satın almak için büfelerin önünde gece yarısından itibaren uzun kuyruklar oluşturmuştu. Gazetenin 86 bin olan tirajı yarım milyona ulaşmıştı.

Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onayının ardından Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar devam protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından 'Hong Kong’un vatan hainleri' olarak nitelendirilen gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Hong Kong’da ulusal güvenlik yasasının geçen yıl yürürlüğe girmesinden bu yana onlarca aktivist tutuklandı.