Şangay'da dünyanın en yüksek oteli açıldı

Çin'de 632 metrelik Şangay Kulesi'nin tepesinde açılan otel, dünyanın en yükseği olarak rekor kırdı.

Dubai'deki Burj Khalifa'nın ardından dünyanın en yüksek ikinci yapısı olan 127 katlı Şangay Kulesi'nin üst katlarını kaplayan J Hotel adlı işletme, dünyanın en yüksek oteli olarak kayıtlara geçti.

165 odası bulunan otelde ayrıca 7 restoran, bar ve spa bulunuyor. 84. katta ise müşteriler için yüzme havuzu yer alıyor.

In the clouds and on top of the city, the Shanghai Tower J Hotel starts operation, claiming to be the tallest in the world. @XHNews pic.twitter.com/MR9gQRrCAv — libijian李碧建 (@libijian2) June 19, 2021

​Çin devletine ait büyük bir grup olan Jin Jiang International Hotels zincirinin bir parçası olan otelde konaklamanın gecelik fiyatı ise 'açılışa özel' olarak 3 bin 88 yuan (Yaklaşık 4 bin TL)

Otelin satış ve pazarlama müdürü Renee Wu, otele ilginin cesaret verici olduğunu söyleyerek "Açılış gününde web sayfası bile yoğun ilgi gösteren çok sayıda ziyaretçiyle doluydu. Otelimizde kalmak isteyen çok kişi var" dedi.