Çin Savunma Bakanı: Dünyadaki kaosa sebep olan bir tek ülke var

Moskova’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda video konferans yoluyla konuşma yapan Wei, “Bugün dünya düzensiz olarak nitelendiriliyor. Kaotik olaylar ve durumlar meydana geliyor. Bunun sebebi, her şeyi unutan ve kendine sadece soğuk savaş zihniyetini belirleyen bir ülkenin güç politikası uygulaması, hegemonyasına öncelik vermesi, bu ülke için her şeyden önce tek taraflılık ve müdahalecilik geliyor” ifadesini kullandı.

Çinli bakan, “Bu ülke kendi kurallarını dayatıyor, diğer ülkelere kendi iradeni dayatıyor, sebepli veya sebepsiz diğer ülkelerin iç işlerine karışıyor, çevreleme, bölme, engelleme politikası uyguluyor, yaptırımlar uyguluyor, kamuoyunu manipüle ediyor, birçok ülkede meşru iktidar ve hükümetleri değiştirmek için renkli devrimler gerçekleştiriyor. Buna birlikte karşı koymalıyız. BM liderliğindeki uluslararası sistemi, uluslararası hukuka dayanan dünya düzenini savunmak ve BM’nin uluslararası işlerdeki merkezi rolünü desteklemek gerekiyor” diye kaydetti.