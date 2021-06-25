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    Hindistan Başbakan Narendra Modi, Hindistan kontrolünde bulunan tartışmalı Cammu Keşmir'in sahip olduğu ve eyalete 'yarı bağımsızlık' tanıyan özel statüsünün 2019'da kaldırılmasından bu yana ilk kez Keşmirli yerel liderlerle bir araya geldi.

    Hindistan Başbakanı Modi, 'özel statüsünün' kaldırılmasından bu yana ilk kez Keşmirli liderlerle buluştu

    © AP Photo
    Asya & Pasifik
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    Başbakan Narendra Modi, Hindistan kontrolünde bulunan tartışmalı Cammu Keşmir'in sahip olduğu ve eyalete 'yarı bağımsızlık' tanıyan özel statüsünün 2019'da kaldırılmasından bu yana ilk kez Keşmirli yerel liderlerle bir araya geldi.

    Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan ile aralarında anlaşmazlığa konu olan Cammu Keşmir bölgesinin yarı bağımsızlık imkanlarına sahip olmasına fırsat tanıyan özel statüleri kaldırdığı 2019 yılından bu yana ilk kez, Hindistan yanlısı Keşmirli liderlerle görüştü.

    Görüşmelerde alınan herhangi bir kritik karara ilişkin açıklama yapılmazken, Modi ile görüşen Keşmirli liderler, Yeni Delhi'den özel statünün geri getirilmesi talebini dile getirdiklerini belirtti.

    Uzmanlar, taraflar arasındaki bu toplantının, Başbakan Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi hükümetin, Ağustos 2019'da bölgenin statüsünü düşürmesi, bölgeyi Ladakh ve Jammu-Keşmir olmak üzere iki federal bölgeye ayırmasının ardından ülke içerisinden ve dışından gelen eleştirileri önlemek için yapıldığını belirtiyor.

    Yapılan bu düzenlemenin ardından Hintli yetkililer, iktidara yönelik öfkeyi tetikleyen yeni yasalar aracılığıyla bir dizi idari değişikliği hayata geçirdi. Başbakan Modi ise, 'yerleşimci sömürgeciliğe' benzetilen söz konusu değişiklikleri, 'ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve Keşmir'i Hindistan'a entegre etmek için gecikmiş ve gerekli olan değişiklikler' olarak tanımladı.

    Çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Keşmir, Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılmasından bu yana her iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği bir bölge olarak ikiye ayrılmış durumda. Çoğu Müslüman Keşmirli, bölgenin ya Pakistan tarafından yönetilmesi ya da bağımsız bir devlet olması gerektiği görüşüne destek veriyor.

    Modi'nin Yeni Delhi'de 14 Keşmirli siyasetçinin katılımıyla düzenlediği toplantıda, kendi partisi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi olan ve 2019'da yapılan değişikliğin fikir babalarından biri olarak gösterilen İçişleri Bakanı Amit Shah ve Yeni Delhi hükümetinin Keşmir yöneticisi Manoj Sinha da hazır bulundu.

    Davetliler arasında ayrıca, Keşmir'in seçilmiş üst düzey üç yetkilisi olan Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Mufti de katıldı.

    Mufti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın bölgede yürüttüğü anayasaya aykırı, yasadışı ve ahlak dışı değişiklikler bizim için kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı. Keşmirli siyasetçi ayrıca, Hindistanlı liderlere Yeni Delhi'nin anlaşmazlığa çözüm bulmak için Pakistan ile temasa geçmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

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