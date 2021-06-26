Eski Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Sputnik V ile aşılandı

Kazakistan’ın eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in bu ülkede üretilen Rus Sputnik V aşısı ile aşılandığı bildirildi.

Kazakistan’ın eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in basın servisinden yapılan açıklamada, Nazarbayev’in Karaganda Farmakoloji Kompleksi'nde üretilen Rus Sputnik V aşısının ilk bileşenini aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Nazarbayev, aşılamadan sonra vatandaşlara Kovid-19 salgınına karşı alınan sağlık ve güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulunarak, “Şu ana kadar ülkede 3 milyona yakın vatandaşımız aşı olmuş durumda. Herkese sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’da Karaganda Farmakoloji Kompleksi'nde üretilen Rus Sputnik V, Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretilen Kazak aşısı QazVac, Çinli şirket Sinopharm tarafından üretilen Hayat-Vax ve Sinovac Biotech’in ürettiği CoronaVac aşıları kullanılıyor.