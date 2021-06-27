Kuzey Kore devlet televizyonunda 'Kim'in bu kadar zayıflamasının herkesi ağlattığı' söylendi

Devlet radyo televizyonu KCTV'de yayımlanan röportajlar sırasında bir yurttaş, lider Kim Jong-un'u bu kadar çok zayıflamış görmenin tüm halkı çok üzdüğü dile getirildi.

Dünyaya kapalı Kuzey Kore'de liderin sağlık durumu genelde kamuoyuna açık tartışma konusu haline gelmezken, devlet radyo televizyonu KCTV'de yayımlanan yurttaşlarla röportajlar sırasında lider Kim Jong-un'u bu kadar çok zayıflamış görmekten duyulan üzüntünün dile getirilmesi dikkat çekti.

KCTV'nin yüce lider ile devleti öven şarkılar hakkında görüşlerini sorduğu yurttaşlardan birinin 'Kuzey Kore'de herkesin lider Kim'i bu kadar çok zayıflamış görmenin ıstırabını yaşadığını' ifade etmesi, kesilmeden yayımlandı.

'Emaciated' Kim Jong-un leaves 'everyone' in North Korea heartbroken, state media claimshttps://t.co/bJhAuMuyij — Sputnik (@SputnikInt) June 27, 2021

Orta yaşlı erkek "Saygın komutanımız Genel Sekreter Kim Jong-un'u böylesine zayıflamış görünce bütün halkı üzüntüye boğdu. Herkes bunu konuşuyor. Hepimiz ağlamaya başladık" dedi.

NEW: A Pyongyang citizen says North Koreans are "heartbroken" over Kim Jong Un's weight loss:



-Man interviewed on Friday referred to Kim as "emaciated"

-Said "Everyone is talking about it"

-A rare official acknowledgment of health concerns in state mediahttps://t.co/rxSD8C7qnu — NK NEWS (@nknewsorg) June 27, 2021

2014 yılında KCTV'de yayımlanan bir belgeselde de gözü yaşlı anlatıcı, uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Kim'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğinden söz etmişti.

Geçen yıl uzun süre halkın karşısına çıkmayınca komada olduğu, hatta öldüğü spekülasyonlarına konu olan Kim'in bu yıl da uzun süre ortalıkta gözükmedikten sonra haziranda alışıldık aşırı kilolu halinden eser kalmamış vaziyette boy göstermesi, sağlık durumuyla ilgili rivayetleri yeniden alevlendirdi.