Japon şirketten 'Pepper öldürüldü' iddiasına yalanlama: Kesinlikle değişiklik yok

Japon teknoloji şirketi SoftBank'ın sözcüsü Ai Kitamura, akıllı robot 'Pepper'ın (biber) üretiminin durduruldu yönündeki haberlere ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Pepper işimizde kesinlikle bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Tokyo merkezli şirket, yedi yıl önce piyasaya sürülen Pepper'ın üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıklayan Kitamura, Pepper'ın 'öldürüldüğü' yönündeki haberleri yalanladı.

Öte yandan şirket, SoftBank Robotics'in Paris bölümündeki 330 işçininkabul etti, ancak bunun 'rutin bir uygulama' olduğunu savundu.

Pepper'ın 'hayranları tarafından çok sevildiğini' söyleyen Kitamura ayrıca, “Pek çok insan Pepper giderse üzüleceklerini söyledi” dedi.

Pandemi sırasında sosyal mesafeye duyulan ihtiyaç, bazen mağazalarda insanların ateşini ölçmek için kullanılan Pepper gibi robotlara olan talebi artırdı. Ellerini kullanabilen ve tekerlek üzerinde hareket eden Pepper robotları, Japonya'da ayrıca profesyonel beyzbol takımlarının maçlarında tezahürat yapıyor ve dans ediyor.

Pepper son olarak da, Japon okullarında bilgisayar programlama eğitimlerinde yer alıyor.