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    Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti İşçi Partisi'nin 8. Merkez Komitesi toplantısında konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un (18 Haziran 2021)

    Kuzey Kore lideri Kim, pandemi önlemlerini ihmal edip büyük kriz çıkarmakla suçladığı çok sayıda yetkiliyi görevden aldı

    © REUTERS / KCNA
    Asya & Pasifik
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    Dünyaya kapalı Kuzey Kore'de koronavirüs pandemisinde tek bir vaka bile teyit edilmemesine rağmen 515 gün karantina uygulanırken, ülkenin lideri Kim Jong-un, pandemi önlemlerinde açık verildiği gerekçesiyle sağlık yetkililerini azarladı. Buna mukabil bir dizi yetkiliyi de görevden aldı.

    Resmi haber ajansı KCNA'ya göre Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti İşçi Partisi genişletilmiş politbüro toplantısında konuşan Genel Sekreter Kim Jong-un, 'önemli devlet işlerinin başındaki üst düzey yetkililerin partinin önemli kararlarının uygulanmasında ihmalkarlık yaptığını, bunun da devlet ile halkın güvenliğinin sağlanmasında büyük kriz çıkmasında kilit rol oynadığını, vahim sonuçlara yol açtığını' söyledi. 

    Bundan ülkenin Acil Müdahale Planı'nı uygulamakla yükümlü yöneticilerin beceriksizliği ve umursamazlığını sorumlu tutan Kim'in bahsettiği vahim olayın ne olduğuna haberde açıklık getirilmedi.

    Toplantıda bir dizi politbüro üyesi, merkez komite sekreterleri ve çeşitli devlet kurumlarından yetkililerin görevden alındığını duyuran KCNA, bunun nedenini belirtmedi. Görevden alınanlar arasında Kim dahil 5 üyesi olan ve çok güçlü konumda bulunan daimi komitenin bir üyesi de var.

    Batı medyası, devlet medyası tarafından duyurulan Kim'in sözlerini, 'hiç Kovid vakası görülmediğinde uzun süre ısrar etmiş bulunan Kuzey Kore'nin pandeminin vehametine dair sinyali ve uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğuna dair iması' olarak değerlendirdi.

    Reuters'in görüşünü aldığı Harvard Tıp Fakültesi'nin Kuzey Kore'deki sağlık projelerinde çalışmış uzmanı Kee B. Park, "Kuzey Kore'nin stratejisinin ana hedefi, koronavirüsün ülkeye girmesini engellerken eşzamanlı olarak tedavi ve aşı edinme kabiliyetlerini güçlendirmek oldu" dedi. Kee, 'Kuzey Kore'nin bu sayede pandemi dalgalarını önlediğini, ancak bu başarının bedelini ekonominin daha zayıflaması ve nüfusun en yoksul kesimlerinin daha savunmasız hale gelmesiyle ödediğini' söyledi.

    Geçen yıl sınırlarını kapatıp acil durum ilan eden ve koronavirüs kapıp ülkeye sokabilecekleri gerekçesiyle 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan atletlerini bile çeken Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülüğündeki COVAX programından 1.7 milyon doz AstraZeneca aşısı alması gerekiyordu, ama Güney Kore hazirandan beri 'düşman kardeşine' aşı nakliyatını erteliyor.

    ABD yaptırımları altındaki Kuzey Kore'de geçen haftalarda Kim'den 1990'lardaki açlık krizine atıf eşliğinde gıda durumunun sıkıntılı olmasından ötürü yurttaşların gelmiş geçmiş en kötü sonuçlara hazırlıklı olmaları uyarısı gelmişti. Bu hafta devlet televizyonunun yaptığı röportajlarda bir yurttaşın Kim'in çok zayıflamış görüntüsünün herkesi ağlattığına dair sözleri yayımlanmıştı.

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