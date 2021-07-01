Çin lideri Şi, Komünist Parti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde konuştu: Çin'i yalnızca sosyalizm kurtarabilir

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında ülkenin başkenti Pekin'de kutlama etkinliği düzenlendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, burada yaptığı konuşmada ülkesinin faydalı önerilere açık olduğunu, ancak 'vaaz verilmesine izin vermeyeceklerini' söyledi.

'Partiyi halktan ayırma girişimleri başarısız olacak'

1949 yılında gerçekleşen Çin devriminin ardından,Tayvan'la ilgili ABD başta olmak üzere batı ülkeleri tarafından yöneltilen eleştirileri de yanıtlayan Şi, Tayvan'ın Çin'le birleşmesi konusundaki 'sarsılmaz taahhüdünü' sürdürdüğünü vurgulayarak, "Hiç kimse Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını, iradesini ve kabiliyetini küçümsememelidir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlikte yaklaşık bir saat boyunca konuşan Şi, partinin Çin'deki rolünü yineleyerek, ülkenin gelişmesinde merkezi konumda olduğunu ve onu halktan ayırma girişimlerinin 'başarısız olacağını' söyledi.

Şi ayrıca, "Çin'i yalnızca sosyalizm kurtarabilir ve yalnızca Çin karakteristiğinde sosyalizm Çin'i geliştirebilir. Kimsenin Çin'e zorbalık yapmasına, baskı yapmasına veya boyun eğdirmesine asla izin vermeyeceğiz. bunu yapmaya cüret edenlerin başları, yaklaşık 1.4 milyar insan tarafından örülen çelikten sedde çarpıp ezilecek" ifadelerini kullandı.