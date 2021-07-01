Hong Kong'da bir kişi, polisi sırtından bıçaklayıp intihar etti

Hong Kong'un Çin'e bırakılmasının yıl dönümünde protestolara izin verilmemesinin ardından bölgede güvenliği sağlayan bir polis, kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırgan daha sonra bıçağı göğsüne saplayarak intihar etti.

Hong Kong'un Çin'e bağlanmasının 24. yıl dönümünde gerçekleştirilmesi planlanan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Demokrasi Yürüyüşü' bu yıl yasaklandı.

Hong Kong yönetimi, protesto gösterilerini engellemek amacıyla cadde ve sokaklara yüzlerce polis konuşlandırdı. Causeway Bay semtinde kimliği belirsiz bir kişi, nöbet tutan bir polisi sırtından bıçakladı.

Saldırıda polis ağır yaralanırken, saldırgan ise elindeki bıçağı göğsüne saplayarak intihar etti. Saldırganın hayatını kaybettiği, yaralı polisin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Polise saldırı anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.