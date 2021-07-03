ABD’den Myanmarlı 4 şirket ve 22 kişiye yaptırım

ABD, Myanmar’daki darbe yönetiminin 'kendi halkına yönelik zalim şiddet kampanyasına' destek verdikleri iddiasıyla 4 şirket ve 22 şahsı yaptırım listesine aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar ordusuna destek verdikleri gerekçesiyle 4 şirketin yaptırım listesine alındığı bildirilirken, Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Myanmar’daki askeri rejim ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 22 kişinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Söz konusu açıklamalarda yaptırım listesine alınan şirket ve şahısların 'Myanmar ordusunun demokrasiyi sindirme çabaları ve kendi halkına yönelik zalim şiddet kampanyasına' destek verdikleri ve bu tarz eylemlerde bulunanlara uygun yanıtın verileceği ifade edildi.